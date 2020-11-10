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Житель Мысков провёл ночь в доме вместе с убитым им соседом

10 ноября 2020 в 09:42

Они вместе распивали алкоголь.

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 41-летнего жителя города Мыски. Его обвиняют в убийстве.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Кузбассу, преступление было совершено в июне. По версии следствия, обвиняемый пил алкоголь в гостях у 65-летнего соседа.

«Во время застолья хозяин дома начал беспричинно ругать своего знакомого нецензурными словами. Поскольку гость ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, его разозлили высказанные в его адрес оскорбления, и он несколько раз ударил пожилого человека в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Злоумышленник переночевал в квартире убитого им мужчины, а утром сам вызвал сотрудников полиции», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, со следствием мужчина сотрудничал и признал вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.


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