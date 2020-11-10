В Ленинске-Кузнецком преследователь облил девушку неизвестной жидкостью

Потерпевшая ищет свидетелей.

В Ленинске-Кузнецком местная жительница подверглась необычному нападению – странный мужчина сначала преследовал её, а затем облил неизвестной жидкостью. Об этом сообщает Сибдепо.

По словам девушки, ЧП произошло утром 9 ноября.

«Примерно по времени в 7.40 ,чуть дальше 16-го садика за мной шёл мужчина, я не особо обратила внимание, так как там узкая пешеходная дорожка и там часто люди ходят друг за другом, а потом этот человек резко облил меня какой-то жидкостью сзади. Я не поняла, что это было,так как всё произошло резко,неожиданно. Повернулась сразу посмотреть,а этот мужчина уходил в сторону парковки и скрылся между машин. На джинсах сзади пятно сантиметров 15, по всей правой ноге какие-то капли,когда высохли,стали белыми, куртка тоже снизу в каплях. Это была не вода,так как она бы не оставила следы, никакая не кислота,так как ничего не разъело. Мне страшно теперь ходить с ребёнком там», — цитирует портал сообщение девушки в соцсетях.

Сейчас потерпевшая ищет свидетелей происшествия, а также записи камер видеонаблюдения.