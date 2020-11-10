Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 10 ноября

Скончались семь пациентов.

По данным на утро 10 ноября в Кемеровской области выявили 190 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 43, Юрга — 23, Таштагольский муниципальный район — 20, Кемерово — 17, Анжеро-Судженск — 15, Междуреченск — 12, Белово — 10, Киселевск — 10, Ленинск-Кузнецкий — 10, Прокопьевск — 8, Яйский муниципальный округ — 6, Осинники — 6, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ — 3, Полысаево — 2, Ижморский муниципальный округ — 2, Новокузнецкий муниципальный район — 1, Березовский — 1, Калтан — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались семь человек.

У мужчины 1936 года рождения из Крапивинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек. Женщина 1973 года рождения из Кемерова умерла от новой коронавирусной инфекции COVID-19, двусторонней полисегментарной пневмонии, нарушения мозгового кровообращения. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой системы, хронического гастрита, анемии. У женщины 1945 года рождения из Беловского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета, хронической болезни почек, заболевания печени. У мужчины 1954 года рождения из Полысаева развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа. У мужчины 1991 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1954 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1951 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни лёгких.

Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 13 193 человек. Скончались 286 человек. На лечении остаются ещё 3 906 заболевших. Под наблюдением — 5 721.