В Кузбассе нарушителям профилактики коронавируса выписали штрафов на 1,6 млн рублей

Вынесено 100 постановлений о привлечении к административной ответственности.

В течение октября специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили 375 субъектов бизнеса по сигналам кузбассовцев о несоблюдении профилактических мероприятий. В итоге вынесено 100 постановлений о привлечении к административной ответственности, в том числе предприятиям торговли и сферы услуг.

«Проверено 99 магазинов, торгующих пищевыми продуктами, 22 магазина, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами, 26 предприятий общественного питания, 11 объектов сферы услуг (парикмахерские, салоны красоты, аптеки, салоны оптики), 101 транспортных предприятий, 20 промышленных объектов, 80 учреждений дошкольного, школьного и дополнительного образования детей, 16 прочих объектов», — сообщили в ведомстве.

В числе основных нарушений названо отсутствие достаточного количества масок у сотрудников, нарушение масочного режима сотрудниками и посетителями, несоблюдение социальной дистанции, отсутствие дозаторов для дезинфекции рук посетителей. Также не на всех объектах проводилась дезинфекция тележек и корзин для покупателей магазинов и другие.

По итогам проверок в ряде случаев деятельность предприятий была временно приостановлена; сумма штрафов, выписанных за данный период, 1 620 000 рублей.