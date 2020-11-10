В Кемерове на всех остановках обновили расписание транспорта

Автобусы перешли на зимнее расписание.

Пассажирский транспорт областной столицы переведён на зимнее расписание.

«В связи с этим на всех 820 остановочных павильонах были обновлены таблички с графиком движения», сообщили в администрации города.

Отмечается, что по-прежнему нередкими являются действия вандалов, из-за которых расписание на остановках приходит в ненадлежащее состояние. Реставрация и обновление табличек ведётся в постоянном режиме.

Также узнать о графике движения транспорта можно также на сайте уезту.рф или по телефону справочно-информационной службы (3842) 57-46-57 с 7:00 до 21:00.

Фото: kemerovo.ru