В Кемерове на всех остановках обновили расписание транспорта

Автобусы перешли на зимнее расписание.
Пассажирский транспорт областной столицы переведён на зимнее расписание.
«В связи с этим на всех 820 остановочных павильонах были обновлены таблички с графиком движения», сообщили в администрации города.
Отмечается, что по-прежнему нередкими являются действия вандалов, из-за которых расписание на остановках приходит в ненадлежащее состояние. Реставрация и обновление табличек ведётся в постоянном режиме.
Также узнать о графике движения транспорта можно также на сайте уезту.рф или по телефону справочно-информационной службы (3842) 57-46-57 с 7:00 до 21:00.
Фото: kemerovo.ru
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