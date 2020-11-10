Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове на всех остановках обновили расписан...

В Кемерове на всех остановках обновили расписание транспорта

10 ноября 2020 в 13:31

Автобусы перешли на зимнее расписание.

Пассажирский транспорт областной столицы переведён на зимнее расписание.

«В связи с этим на всех 820 остановочных павильонах были обновлены таблички с графиком движения», сообщили в администрации города.

Отмечается, что по-прежнему нередкими являются действия вандалов, из-за которых расписание на остановках приходит в ненадлежащее состояние. Реставрация и обновление табличек ведётся в постоянном режиме.

Также узнать о графике движения транспорта можно также на сайте уезту.рф или по телефону справочно-информационной службы (3842) 57-46-57 с 7:00 до 21:00.

 

Фото: kemerovo.ru


Читайте также

Content 940403235b977ba1f967ef65a9e46221
Житель Мысков провёл ночь в доме вместе с убитым им соседом
Content 754465ha67at27
В Ленинске-Кузнецком преследователь облил девушку неизвестной жидкостью
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 10 ноября
Content cf61f3afdd04d362fa25c07028435db4
В Кузбассе нарушителям профилактики коронавируса выписали штрафов на 1,6 млн рублей

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?