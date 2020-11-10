В Новокузнецке суд взыскал в пользу девочки более 100 тысяч за травму в детсаду

В суд обратилась прокуратура.

В южной столице Кузбасса девочка получила травму во время игры на улице в детском саду. В июне 2019 года, играя в подвижную игру, запнулась и упала. В результате она получила перелом плечевой кости со смещением отломков. Ей провели три сложные операции под общим наркозом.

Воспитателю детского сада объявили дисциплинарное взыскание в виде замечания. По факту случившегося также провела проверку прокуратура.

В итоге прокурор обратился в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда. В результате суд взыскал с дошкольного учреждения 100 000 рублей в качестве компенсации и расходы на лечение в сумме 3600 рублей.