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В Новокузнецке суд взыскал в пользу девочки более 100 тысяч за травму в детсаду

10 ноября 2020 в 14:21

В суд обратилась прокуратура.

В южной столице Кузбасса девочка получила травму во время игры на улице в детском саду. В июне 2019 года, играя в подвижную игру, запнулась и упала.  В результате она получила перелом плечевой кости со смещением отломков. Ей провели три сложные операции под общим наркозом.

Воспитателю детского сада объявили дисциплинарное взыскание в виде замечания. По факту случившегося также провела проверку прокуратура.

В итоге прокурор обратился в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда. В результате суд взыскал с дошкольного учреждения 100 000 рублей в качестве компенсации и расходы на лечение в сумме 3600 рублей.


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