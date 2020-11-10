Блог с тобой ›› Новости ›› Паре из Новокузнецка грозит штраф за слишком гр...

Паре из Новокузнецка грозит штраф за слишком громкий секс

10 ноября 2020 в 15:49

Всему виной хорошая слышимость в доме.

Жители одного из домов в Новокузнецке вывесили предупреждение семейной паре, проживающей по соседству. Об этом сообщает Сибдепо.

По мнению соседей, они слишком громко занимаются сексом.

«Так как вы заехали к нам недавно, необходимо кое-что прояснить. Наш дом — не новостройка, слышимость просто прекрасная. Большинство людей работает и живёт по режиму, поэтому не нужно, пожалуйста, так громко совокупляться, это очень мешает уснуть», — цитирует объявление соседей портал.

Ниже жители дома напомнили про закон о тишине, действующем на территории Кузбасса. Согласно санкции этого закона, нарушители тишины в ночное могут быть оштрафованы на 1000 рублей.


Читайте также

Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 10 ноября
Content cf61f3afdd04d362fa25c07028435db4
В Кузбассе нарушителям профилактики коронавируса выписали штрафов на 1,6 млн рублей
Content 38cbca70 230e 11eb a2f5 f130628fe007
В Кемерове на всех остановках обновили расписание транспорта
Content detsad 343820 1446999426
В Новокузнецке суд взыскал в пользу девочки более 100 тысяч за травму в детсаду

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?