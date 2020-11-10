Паре из Новокузнецка грозит штраф за слишком громкий секс

Всему виной хорошая слышимость в доме.

Жители одного из домов в Новокузнецке вывесили предупреждение семейной паре, проживающей по соседству. Об этом сообщает Сибдепо.

По мнению соседей, они слишком громко занимаются сексом.

«Так как вы заехали к нам недавно, необходимо кое-что прояснить. Наш дом — не новостройка, слышимость просто прекрасная. Большинство людей работает и живёт по режиму, поэтому не нужно, пожалуйста, так громко совокупляться, это очень мешает уснуть», — цитирует объявление соседей портал.

Ниже жители дома напомнили про закон о тишине, действующем на территории Кузбасса. Согласно санкции этого закона, нарушители тишины в ночное могут быть оштрафованы на 1000 рублей.