Жители Кузбасса стали чаще убивать

Кемеровская область оказалась одним из самых криминогенных регионов России.

Кузбасс оказался одним из самых криминогенных регионов страны: за девять месяцев текущего года в Кузбассе было совершенно 39 160 преступлений. Согласно статистике генпрокуратуры, по этому показателю регион занимает 11-ое место в России и второе в Сибири.

В частности, область занимает:

Седьмое место по убийствам и покушениям на убийство – 171 случай,

Пятое место по числу случаев причинения тяжкого вреда здоровью – 551,

Пятое место по числу случаев причинения тяжкого вреда, повлекшего смерть – 106,

Четвёртое место по количеству преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения – 7 508 граждан,

Десятое место по кражам – 554,

Второе место по эпизодам экстремизма – 34,

Четвертое место по незаконному обороту оружия – 558,

Третье место по числу преступлений, совершенных несовершеннолетними – 1 071 случая.

Помимо этого, в регионе отмечается рост числа убийств. Так, если в 2019 году регион занимал десятое место по этому показателю, то в текущем – седьмое. Количество убийств увеличилось на 26,7%.