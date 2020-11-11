Жители Кузбасса стали чаще убивать

Кемеровская область оказалась одним из самых криминогенных регионов России.
Кузбасс оказался одним из самых криминогенных регионов страны: за девять месяцев текущего года в Кузбассе было совершенно 39 160 преступлений. Согласно статистике генпрокуратуры, по этому показателю регион занимает 11-ое место в России и второе в Сибири.
В частности, область занимает:
- Седьмое место по убийствам и покушениям на убийство – 171 случай,
- Пятое место по числу случаев причинения тяжкого вреда здоровью – 551,
- Пятое место по числу случаев причинения тяжкого вреда, повлекшего смерть – 106,
- Четвёртое место по количеству преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения – 7 508 граждан,
- Десятое место по кражам – 554,
- Второе место по эпизодам экстремизма – 34,
- Четвертое место по незаконному обороту оружия – 558,
- Третье место по числу преступлений, совершенных несовершеннолетними – 1 071 случая.
Помимо этого, в регионе отмечается рост числа убийств. Так, если в 2019 году регион занимал десятое место по этому показателю, то в текущем – седьмое. Количество убийств увеличилось на 26,7%.
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