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В Берёзовском автобус насмерть сбил 74-летнюю женщину

11 ноября 2020 в 10:31

Пенсионерка скончалась на месте.

Вечером 10 ноября в Берёзовском на улице Ленина автобус сбил двух пешеходов. 74-летняя женщина погибла на месте, второй пешеход был госпитализирован.

Как рассказали в ГИБДД Кузбасса, смертельный инцидент произошёл около 20:00. Предварительно установлено, что водитель автобуса ПАЗ совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Женщина, 74 года, погибла на месте; мужчина, 63 года, госпитализирован. На момент эвакуации его состояние оценивалось как средней степени тяжести», — рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф.

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

 

 

Фото: vk.com/bereza_42


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