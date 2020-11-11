Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 11 ноября

Скончались шесть человек.

По данным на утро 11 ноября в Кемеровской области выявили 183 новых случая заражения COVID-19.

«Кемерово — 37, Новокузнецк — 33, Прокопьевск — 11, Белово — 10, Междуреченск — 9, Ленинск-Кузнецкий — 8, Гурьевский округ — 7, Таштагольский район — 7, Юрга — 6, Анжеро-Судженск- 6, Топкинский округ — 6, Беловский район — 5, Новокузнецкий район — 5, Яйский район — 4, Калтан — 4, Берёзовский — 3, Ленинск-Кузнецкий округ — 3, Краснобродский — 3, Киселёвск — 3, Осинники — 3, Юргинский округ — 2, Полысаево — 2, по одному заболевшему — Яшкински, Ижморский, Тисульский, Прокопьевский районы, Кемеровский и Крапивинский округа», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались шесть человек.

У мужчины 1935 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и бронхиальной астмы. У мужчины 1948 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронического бронхита. У мужчины 1962 года рождения из Кемеровского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1960 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне эндокринной патологии. У мужчины 1955 года рождения из Калтана развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1948 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя субтотальная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни.

Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 13 485 человек. Скончались 292 человека. На лечении остаются ещё 3 791 заболевший. Под наблюдением — 7 082.