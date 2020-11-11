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Новокузнечанин ради встречи с тёщей штурмом взял медучреждение

11 ноября 2020 в 12:39

Такая любовь проснулась у зятя под действием алкоголя.

В южной столице Кузбасса экипаж Росгвардии, который разбил дверь реабилитационного центра для инвалидов. По данным ведомства, инцидент произошёл днём 8 ноября в воскресенье.

«Новокузнечанин пришёл навестить свою тёщу, которая работает в реабилитационном центре, однако в посещении центра 41-летнему ранее судимому местному жителю отказали охранники. Мужчина вёл себя неадекватно и был сильно пьян. Из-за отказа мужчина начал вести себя агрессивно и выбил ногой пластиковую дверь», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы успокоили и задержали мужчину, дебошир не пострадал. В последствии он был передан для разбирательства правоохранителям.


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