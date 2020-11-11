Власти Кемерова планируют отказаться от права собственности на ботанический сад

Его передадут одному из учебных заведений.

В Кемерове прошли переговоры между КемГУ и администрацией города, по итогам которых принято решение передать ботанический сад в Лесной Поляне в безвозмездное пользование университету.

Ранее данную инициативу поддержал глава региона Сергей Цивилёв в ходе сентябрьского заседания Совета ректоров вузов Кемеровской области.

На сегодняшний день коллекция сада насчитывает более 1000 видов растений из самых разных уголков земного шара. Ожидается, что он станет ещё одной масштабной площадкой, которая объединит учёных и исследований в рамках НОЦ «Кузбасс».