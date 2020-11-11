Блог с тобой ›› Новости ›› В Юрге водитель иномарки насмерть сбил молодую ...

В Юрге водитель иномарки насмерть сбил молодую девушку на тротуаре

11 ноября 2020 в 14:43

Известно, что на автомобиле была летняя резина.

Смертельное ДТП произошло 10 ноября около 23:00 в Юрге. Водитель легковушки сбил на тротуаре 19-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась на месте.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с проезжей части и на тротуаре сбил пешехода», — сообщили в областной ГИБДД.

В ведомстве добавили, что у автомобиля была летняя резина. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Всего с начала года из-за нарушения правил расположения транспорта на проезжей части произошло 385 ДТП, в результате которых 58 человек погибли, 559 получили травмы.

В ГИБДД призывают водителей призывают учитывать дорожные и погодные условия при выборе безопасной скорости движения. Также нужно учитывать особенности и состояние транспорта, интенсивность движения, видимость в направлении движения. В сложных погодных условиях скорость необходимо максимально снижать, а дистанцию и боковой интервал увеличить.


Читайте также

Content 770x540
Новокузнечанин ради встречи с тёщей штурмом взял медучреждение
Content content 525cf3a7d2951
Власти Кемерова планируют отказаться от права собственности на ботанический сад
Content
Кузбассовец изрезал ножом и выломал дверь соседа
Content 840px
Кузбассовцев призывают массово сдавать кровь

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?