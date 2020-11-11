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Кузбассовец изрезал ножом и выломал дверь соседа

11 ноября 2020 в 15:34

В Ленинске-Кузнецком конфликт между жителями дома взяли на контроль правоохранители.

В Ленинске-Кузнецком мужчина с ножом изуродовал входную дверь в карман в многоэтажном доме. Фото с места происшествия и видео нападения выложил в сеть пострадавший.

По словам автора видео, дверь повредил его сосед, после того, как мужчины подрались на улице. Инцидент произошел на проспекте Ленина, 90/1.

«Сегодня приехал с работы, он внезапно на меня напал ни с того ни с чего, потом мы с ним ещё раз сцепились на улице, он угрожал меня зарезать — и вот результат … Полиция его даже забирать не стала. Ранее он уже на нас нападал, ломал видеонаблюдение. Завтра ждём следователей, надеюсь, они примут меры», — написал пострадавший кузбассовец.

Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области, в полицию поступили заявления от обоих участников конфликта. По данному факту проводится проверка. По её результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

 

 

Фото, видео: vk.com/chplk

 


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