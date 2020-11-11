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Кузбассовцев призывают массово сдавать кровь

11 ноября 2020 в 16:22

В регионе началась донорская акция «Кровь во имя жизни».

В Кемеровской области стартовала донорская акция «Кровь во имя жизни». Акция проводится уже 16 лет по всей территории Кузбасса, её организаторами являются кузбасский центр крови и региональное отделение Российского Красного Креста.

Ее цель – пропаганда безвозмездного донорства крови и популяризация добровольного донорства. Благодаря акции значительно увеличивается банк крови для медучреждений области и повышается качество донорской крови. На призыв стать донором ежегодно отзываются тысячи жителей области, от руководителей регионов до неравнодушных граждан.

В этом году открыли акцию сотрудники МЧС России по Кемеровской области — Кузбассу. Донорская акция проходила в Кузбасском центре крови с соблюдением всех противоэпидемических мер. Сотрудники Центра крови оснащены всеми защитными средствами и полностью обеспечены антисептиками, масками для доноров. Процедура кроводачи абсолютно безопасна и проводится с использованием одноразовых инструментов.

Далее Донорскую эстафету примут студенты Кузбаской сельхозакадемии и Кемеровского института (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Сдать кровь можно с понедельника по пятницу до конца декабря. Пункты работают с 8:00 до 14:00 и обеспечены всем необходимым для качественного забора крови и профилактики против коронавируса.

Также в Кузбассе продолжается сбор плазмы с антителами от ковида. Все перенесшие коронавирус и подходящие под процедуру могут помочь инфицированным, сдав плазму в пункте забора крови.

Подробности на сайте «Кузбасского центра крови».


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