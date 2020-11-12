В Кузбассе пациентка скончалась на приёме у врача

Минздрав организовал проверку по факту случившегося.

В Сети появилась информация о том, что в поликлинике Центральной районной больницы на приёме у врача скончалась пациентка. Сообщается, что женщина пришла в поликлинику в тяжёлом состоянии. Ранее она вызвала скорую и прождала её два дня, затем родственники привезли её к врачу самостоятельно.

В минздраве Кузбасса по данному факту организовали служебную проверку.

«По данному случаю, произошедшему 10 ноября в Ленинск-Кузнецкой районной больнице, начато служебное расследование. О его результатах будет сообщено позже. Окончательная причина смерти пациентки будет установлена после проведения всех процедур, в том числе патологоанатомического исследования», - ответили в ведомстве.

Также информацию о смерти пациентки на приёме у врача в Кузбассе проверит Росздравнадзор. Такое поручение дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.