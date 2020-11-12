В Юргинском районе ВАЗ смяло после столкновения с грузовиком

ДТП произошло на трассе.

Вечером 11 ноября на территории Юргинского района столкнулись ВАЗ 2112 и грузовик Hyundai.

По словам очевидцев, водитель и пассажирка легкового автомобиля не остановились по требованию инспекторов ГИБДД и, уходя от правоохранителей, врезались в грузовой автомобиль сзади, повредив ему фару и отбойник.

По информации ГИБДД Кузбасса, ДТП произошло на 42-м километре подъезда к Томску от трассы Р-255 «Сибирь». Сигнал о происшествии поступил в 21:35.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ 2112 не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai. В ДТП никто не пострадал», - уточнили в ГИБДД.

Водитель легкового автомобиля, мужчина 35 лет, от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался. Также выяснилось, что он лишён прав управления транспортным средством.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: vk.com/incident_yurga