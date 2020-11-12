Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 12 ноября

Скончались шесть человек.

По данным на утро 12 ноября в Кемеровской области выявили 181 новый случай заражения COVID-19.

«Кемерово — 37, Новокузнецк — 33, Прокопьевск — 11, Белово — 10, Междуреченск — 9, Ленинск-Кузнецкий — 8, Гурьевский округ — 7, Таштагольский район — 7, Юрга — 6, Анжеро-Судженск- 6, Топкинский округ — 6, Беловский район — 5, Новокузнецкий район — 5, Яйский район — 4, Калтан — 4, Берёзовский — 3, Ленинск-Кузнецкий округ — 3, Краснобродский — 3, Киселёвск — 3, Осинники — 3, Юргинский округ — 2, Полысаево — 2, по одному заболевшему — Яшкинский, Ижморский, Тисульский, Прокопьевский районы, Кемеровский и Крапивинский округа», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались шесть пациентов.

У женщины 1963 года рождения из Киселёвска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Заболевание протекало на фоне гипертонической болезни. У мужчины 1950 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1935 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни. У женщины 1975 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета 2 типа, ожирения 3 степени. У женщины 1981 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа, ожирения 3 степени. У мужчины 1962 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне анемии тяжелой степени.

Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 13 714 человек. Скончались 298 человек (20 из них - медработники). На лечении остаются ещё 3 737 заболевших. Под наблюдением — 8 094.