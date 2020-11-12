В Кузбассе зарегистрирован один случай заболевания после вакцинации от коронавируса

Но это может быть просто совпадение.

В ходе еженедельного брифинга по коронавирусу представителям минздрава и Роспотребнадзора региона задали вопрос, были ли в Кузбассе случаи заражения коронавирусом после вакцинации. Об этом сообщает Газета Кемерова.

Напомним, ранее на Алтае коронавирус подтвердился у медиков, которым поставили новую вакцину.

По словам заместителя министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, большой партии вакцины, кроме 40 доз, в Кузбасс ещё не поступило, массовая вакцинация не начата. При этом зафиксирован один случай заболевания медицинского работника новой коронавирусной инфекцией после вакцинации первой дозой двухкомпонентной вакцины.

«Заболевание зафиксировано на 5-6 сутки после вакцинации, поэтому говорить, что это связано непосредственно с вакцинацией с учётом инкубационного периода не представляется возможным. Это может быть просто совпадение», — уточнила замминистра.

По словам специалистов, на выработку иммунитета после вакцинации требуется время, так что данный случай заболевания пока не может быть показательным.