Школьники Кузбасса возвращаются к очному обучению

Опубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса по ситуации с коронавирусом.

Опубликовано распоряжение № 176 «Об особенностях организации реализации образовательных программ в общеобразовательных организациях Кемеровской области — Кузбасса» за подписью губернатора Сергея Цивилёва. Документ появился на сайте правительства региона.

В соответствии с документом, с 16 ноября все младшеклассники, а также учащиеся с 1 по 11 класс сельских школ возвращаются к очному обучению.

«Организовать реализацию образовательных программ в штатном режиме … для учащихся 1-5-х классов; для учащихся 1-11-х классов общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населённых пунктах … Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования» — говорится в документе.

Ранее представитель регионального Роспотребнадзора сказала, что ведомство не будет рекомендовать продление дистанционного режима.