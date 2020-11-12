В Кузбассе начали рождаться младенцы с коронавирусом

Врачи рассказали о возможных причинах заражения.

С начала года в «ковидариях» Кузбасса от зараженных коронавирусом матерей родились 39 детей. Об этом сообщает Сибдепо со ссылкой на информацию областного оперштаба.

В некоторых случаях роды приходили так тяжело, что потребовалась операция. При этом у некоторых новорожденных с первых дней жизни был диагностирован коронавирус.

«У трёх новорожденных подтвердился коронавирус. Вполне возможно, что это ещё было внутриутробное заражение. Но утверждать точно никто не может, так как даже сейчас короновирус и способы его заражения и влияния на организм до конца не изучены», — цитирует портал замминистра здравоохранения Кузбасса Елену Зеленину.