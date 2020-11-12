В Мысках водитель насмерть сбил 75-летнюю женщину и скрылся с места ДТП

Возбуждено уголовное дело.

Вечером 9 ноября в Мысках на технологической дороге одного из местных предприятий водитель сбил 75-летнюю женщину. Он полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи.

Водитель скрылся с места ДТП.

«В ходе проведения мероприятий, направленных на установление водителя и автомобиля, причастного к данному ДТП, инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что свой автомобиль, на котором совершил дорожно-транспортное происшествие, он спрятал в гараже дачного участка своего знакомого», — сообщили в ГИБДД.

На время следствия задержанного заключили под стражу.

В соответствии с санкциями ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: ГИБДД Кузбасса