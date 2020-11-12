Житель Междуреченска до смерти избил 79-летнюю мать

Экспертиза признала его вменяемым.

В Междуреченске завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя. По версии следствия, в феврале этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в течение нескольких часов избивал 79-летнюю женщину. В итоге она умерла.

Только на следующий день мужчина сообщил соседям, что его мать умерла.

«Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть потерпевшей наступила от полученных телесных повреждений, ей было нанесено порядка 65 ударов. Обвиняемый со следствием не сотрудничал, утверждая, что мать постоянно падала и ударялась», — сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

При этом он отдавал себе отчёт, что в силу возраста и имеющихся заболеваний она не может оказать ему сопротивление. Также было установлено, что задержанный не первый раз поднял руку на мать: он и ранее бил её — в частности, за то, что она не выключила воду или свет. Женщина, жалея сына, никому о побоях не рассказывала.

На время следствия междуреченца заключили под стражу. Проведённая психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступления мужчины был вменяем. В ближайшее время он предстанет перед судом.