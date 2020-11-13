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В Кузбассе лже-косметолог изуродовала губы клиентке

13 ноября 2020 в 09:31

Женщина предстала перед судом.

В Рудничном районном суде Кемерова началось рассмотрение уголовного дела в отношении местной жительницы. Женщину обвиняют в оказании косметологических услуг без лицензии, повлекшем причинение вреда здоровью пациентки.

«В январе кемеровчанка без высшего медицинского образования и соответствующей лицензии сделала молодой девушке в своей квартире контурную пластику губ. В результате ей был причинен лёгкий вред здоровью: образование множественных инородных объемных образований в губах, с кровоизлиянием в мягкие ткани нижней губы», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Подсудимой грозит лишение свободы на срок до трёх лет.


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