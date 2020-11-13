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Массовое ДТП на проспекте Ленина в Кемерове: есть погибшие

13 ноября 2020 в 10:42

Также пострадал ребёнок.

Получившая травмы пассажирка скончалась в больнице.

Смертельная авария произошла вечером 12 ноября в областной столице. Около 20:00 у дома № 88 по проспекту Ленина столкнулись сразу четыре автомобилья.

«Сильнее всего пострадал Renault Logan, на который отбросило резко затормозивший BMW. В автомобиле ехали мужчина, женщина и шестилетний ребёнок», - рассказали очевидцы.

Водитель Renault погиб на месте. Женщину с ребёнком госпитализировали, позже получившая травмы пассажирка скончалась в больнице.

«Состояние ребёнка оценивается как средней степени тяжести», — уточнили в Кузбасском центре медицины катастроф.

В настоящее время ГИБДД выясняет все обстоятельства произошедшего.

 

Фото: https://vk.com/inc_kuzbass


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