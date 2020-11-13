Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 13 ноября

Скончались пять человек.

По данным на утро 13 ноября в Кемеровской области выявили 183 новых случая заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 48, Кемерово — 34, Междуреченск — 28, Ленинск-Кузнецкий — 19, Киселёвск — 13, Прокопьевск — 10, Осинники — 9, Новокузнецкий район — 3, Юрга — 3, Тайга — 2, Анжеро-Судженск — 2, Белово — 2, Тисульский район — 2, по одному заболевшему — Калтан, Краснобродский, Полысаево, Таштагольский район, Гурьевский, Ленинск-Кузнецкий, Топкинский и Яшкинский муниципальные округа», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались пять пациентов.

У мужчины 1940 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1956 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, неврологической патологии. У женщины 1968 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1959 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета 2 типа. У женщины 1967 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 17 932 случая коронавируса: 3646 человек получают медицинскую помощь, 13 983 выздоровели, 303 скончались.