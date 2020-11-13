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Трое детей отравились угарным газом в Юрге

13 ноября 2020 в 12:54

В том числе годовалый ребенок.

Трое детей были госпитализированы с отравлением угарным газом в Юрге. Предварительно установлено, что дети играли рядом с печью и случайно закрыли дымоход.

Состояние самого младшего из них оценивается как тяжёлое.

«Два ребёнка в состоянии средней степени тяжести, годовалый ребёнок — в тяжёлом состоянии», — уточнили в Кузбасском центре медицины катастроф.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.


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