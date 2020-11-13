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В Мариинском районе медведь напал на охотника

13 ноября 2020 в 14:16

По данным учёта 2020 года, в Кузбассе 3 040 медведей.

В начале ноября в Мариинском районе на 64-летнего охотника напал медведь. В результате мужчина получил травмы средней степени тяжести.

Как отметили специалисты, в этом году из-за тёплой погоды и отсутствия снежного покрова многие медведи ещё не впали в спячку или спят чутко.

«Случаи нападения медведей на человека довольно редки — так, в последний раз подобный случай был зарегистрирован в прошлом году в Топкинском округе. В целом медведи не склонны проявлять агрессию, если не ощущают опасности. Однако в осенний и зимний периоды охотник может наткнуться на берлогу и этим разозлить зверя. Поэтому в лесу необходимо быть осторожными у корней упавших больших деревьев, у естественных пещер, оврагов», — пояснил  начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Евгений Бойко.

По его словам, опытным охотникам известно, что медведи около берлоги обкусывают кору деревьев, а вход в берлогу покрыт желтоватым инеем от дыхания зверя. По этим признакам можно судить о том, что вы вторглись на территорию зверя, что небезопасно.

По данным учёта 2020 года, в Кузбассе 3 040 медведей. При этом больше всего медведей водится в Крапивинском, Междуреченском, Новокузнецком, Таштагольском и Тисульском районах, так как там больше площадь лесов.

«Если вы увидите медведя вблизи населенного пункта, обязательно сообщите об этом государственному инспектору департамента по охране объектов животного мира», — добавили в учреждении.


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