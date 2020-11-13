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Кузбасс получил 100 миллионов на лекарства для бесплатного лечения амбулаторных пациентов с COVID-19

13 ноября 2020 в 15:31

Об этом сообщили в минздраве региона.

Правительство РФ выделило Кузбассу 100 млн рублей на закупку препаратов для бесплатного лечения пациентов с коронавирусом на амбулаторном этапе.

Как сообщили в минздраве региона, в настоящее время ведётся закупка всех необходимых лекарств. Препараты, в числе которых умифеновир, азитромицин, фавипиравир, левофлоксацин, начали поступать в медицинские организации, уточнили в министерстве.

«Бесплатные лекарства будут выдаваться пациентам с подтверждённым коронавирусом, которым врач назначил лечение на дому. Это пациенты с лёгкой и среднетяжёлой формами заболевания», - уточнила ранее замминистра здравоохранения Кузбассе Елена Зеленина.

Все препараты будут выдаваться по назначению врача, а получившие их пациенты — заноситься в федеральный реестр.


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