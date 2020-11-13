В Новокузнецке подростка отправили в колонию за закладку наркотиков

Молодой человек решил быстро подзаработать.

В Кузбасса суд вынес наказание 17-летнеиу жителю Новокузнецка. Молодой человек делал закладки с наркотиками по всему городу.

Следствием и судом установлено, что в 2019 году подросток решил заработать денег на распространении наркотиков.

«От неустановленного лица через интернет он получал сведения о тайниках, забирал оттуда расфасованные дозы, затем делал закладки. На подозрительного подростка обратили внимание местные жители и сообщили о нём в полицию. Закладчик был задержан», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

При досмотре у него было обнаружено несколько пакетов с наркотическим средством. Подросток рассказал, что большую часть доз уже успел разложить — и назвал места, где именно искать наркотики. Следственно-оперативная группа изъяла 22 разовых дозы.

«В рамках расследования уголовного дела проведена химическая экспертиза, результаты которой показали, что изъятое вещество — синтетическое наркотическое средство. Генетическая экспертиза показала, что на упаковке имеются следы ДНК подростка», — уточнили в ведомстве.

Со следствием юноша сотрудничал, вину признал. Приговором суда ему назначено четыре года лишения свободы в воспитательной колонии.