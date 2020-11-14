Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 14 ноября

Скончались пять пациентов.

На утро 14 ноября в Кемеровской области ещё у 181 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 42, Новокузнецк — 36, Междуреченск — 19, Ленинск-Кузнецкий — 18, Прокопьевск — 12, Киселёвск — 9, Осинники — 8, Яйский муниципальный округ — 7, Анжеро-Судженск — 5, Белово — 5, Калтан — 4, Новокузнецкий муниципальный район — 4, Юрга — 4, Гурьевский муниципальный округ — 3, Кемеровский муниципальный округ — 2, Мариинский муниципальный район — 1, Мыски — 1, Тисульский муниципальный район — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки умерли ещё пять пациентов с коронавирусом.

«У мужчины 1961 года рождения из Промышленновского района развилась правосторонняя нижнедолевая пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической алкогольной интоксикации с полиорганными проявлениями. У женщины 1969 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1960 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде гипертонической болезни, сахарного диабета 2 типа, ожирения 3 степени. У женщины 1959 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и бронхиальной астмы. У мужчины 1963 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета 2 типа, ожирения 3 степени», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 18 113 случай коронавируса: 3 545 человек получают медицинскую помощь, 14 260 выздоровели, 308 скончались.