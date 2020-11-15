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Кемеровчан предупредили о мошенниках, которые представляются работниками ЖКХ

15 ноября 2020 в 07:53

Зафиксировано несколько случаев.

В Кемерове заметили мошенников, которые ходят по квартирам и представляются работниками ЖКХ и энергетики. Об этом сообщает Газета Кемерова.

По информации издания, на неделе поступали жалобы на аферистов в соцсетях, вчера в одном из домов по проспекту Московскому также был зафиксирован подобный случай.

«Человек представляется сотрудником ООО «Энергопромбезопасность», предлагает обследовать квартиру и приобрести у него датчик дыма за 3 000 рублей, договаривался о следующей встрече, чтобы якобы установить это оборудование», — сообщается telegram-канале блока ЖКХ, дорожного комплекса и энергетики Кузбасса.

В сообщении отметили, что данные люди не имеют никакого отношения к жилищникам и коммунальщикам Кузбасса и призвали горожан быть бдительными.


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