Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 15 ноября

Скончались пять пациентов.

На утро 15 ноября в Кемеровской области ещё у 183 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк – 34, Кемерово – 33, Междуреченск – 15, Ленинск-Кузнецкий – 12, Прокопьевск – 12, Киселёвск – 9, Анжеро-Судженск – 7, Осинники – 7, Белово – 5, Тайга – 5, Юрга – 5, Калтан – 4, Краснобродский – 4, Гурьевский муниципальный округ – 4, Кемеровский муниципальный округ – 4, Новокузнецкий муниципальный район – 4, Березовский – 3, Промышленновский муниципальный округ – 3, Полысаево – 2, Беловский муниципальный район – 2, Ленинск-Кузнецкий – 2, Топкинский муниципальный округ – 2, Яшкинский муниципальный округ – 2, Ижморский муниципальный округ – 1, Прокопьевский муниципальный округ – 1, Яйский муниципальный округ – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом.

«У женщины 1973 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни, ожирения 3 степени. У мужчины 1940 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1965 года рождения из Мысков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии и гипертонической болезни. У мужчины 1954 года рождения из Промышленновского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1950 года рождения из Киселёвска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей эндокринной патологии, гипертонической болезни. У женщины 1956 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, сахарного диабета», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кузбассе зарегистрировано 18 296 случая коронавируса: 14 452 человека выздоровели, 3 530 получают лечение, 314 скончались.