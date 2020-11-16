В Кузбассе оштрафован любитель нацизма

Новокузнечанин распространял символику Третьего рейха.

В южной столице Кузбасса полицейские оштрафовали 36-летнего местного жителя. Мужчина зарегистрировался в социальных сетях и распространял запрещённую символику Третьего рейха.

«Решением Заводского районного суда новокузнечанину назначен штраф — 1000 рублей. Уважаемые подписчики! Напоминаем: вы несете персональную ответственность за то, что публикуете в сети Интернет, в том числе на персональных страницах!», – сообщает tg-канал «Кузбасс без экстремизма».

Напомним, запрет на пропаганду нацистской символики и атрибутики в России установлен двумя федеральными законами. При этом незнание закона не освобождает от ответственности.