В Кемерове появилась табличка с указанием расстояния до Перевала Дятлова

Это не только промо нового киносериала канала ТНТ «Перевал Дятлова», но и акция в честь памяти главной загадки СССР.

В центре Кемерово появилась табличка, указывающая расстояние до Перевала Дятлова в Уральских горах – места загадочной гибели советских туристов в 1959 году. Эта трагедия до сих пор покрыта тайной, которую пытаются разгадать следователи, журналисты и режиссеры со всего мира. Под каждой табличкой размещен qr-код, который ведет на страницу с экскурсом в историю главной загадки СССР. Как дятловцы готовились к походу, сколько километров они преодолели, в какой момент отклонились от маршрута – материал познакомит жителей городов с подробной информацией о происшествии и напомнит о нем тем, кто уже знаком с делом дятловцев – ведь с каждым десятилетием исследователи находили новые детали похода.

Сериал «Перевал Дятлова» с Петром Федоровым в главной роли, который телеканал ТНТ начнет показывать с 16 ноября, обещает рассказать обо всех основных версиях следствия – у его создателей был доступ не только к открытым данным и дневникам дятловцев, но и к закрытым материалам доследования. В сериале две равноценные сюжетные линии: первая - о восхождении группы Дятлова, которая станет художественной реконструкцией их похода и подготовки к нему. И вторая - расследование трагедии майором КГБ Олегом Костиным, отправленным из Москвы в городок Ивдель сразу после того, как были обнаружены тела. Каждой сюжетной линии отведено по 4 серии, которые будут идти поочередно, чтобы у зрителей сложилась максимально полная картина истории.

«Перевал Дятлова», с 16 ноября в 22:00 на ТНТ