Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 16 ноября

Скончались четыре человека.

По данным на утро 16 ноября в Кемеровской области выявили 185 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово – 42, Новокузнецк – 38, Междуреченск – 21, Анжеро-Судженский – 9, Прокопьевск – 8, Ленинск-Кузнецкий – 7, Осинники – 6, Берёзовский – 5, Калтан – 5, Тайга – 5, Юрга – 5, Новокузнецкий район – 4, Промышленновский муниципальный округ – 4, Белово – 4, Киселёвск – 4, Краснобродский – 4, Юргинский муниципальный округ – 4, Беловский район – 2, Кемеровский муниципальный округ – 2, Яйский муниципальный округ – 2, по одному заболевшему - Мыски, Полысаево, Крапивинский и Топкинский муниципальные округа», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались четыре пациента.

Мужчины 1954 года рождения из Анжеро-Судженска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1943 года рождения из Тяжинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, бронхиальной астмы, анемии. У мужчины 1958 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии почек. У мужчины 1947 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 18 481 инфицированного коронавирусом. 3 480 человек в настоящее время получают медицинскую помощь, 14 683 выздоровели.