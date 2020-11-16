В Кузбассе сотрудники колонии устроили драку в пивном магазине

Инцидент попал на видео.

В Сети появилось видео, на котором люди в форме ФСИН нецензурно выражались в адрес мужчины в пивном магазине. По словам свидетелей, после этого сотрудник колонии несколько раз ударил оппонента.

Инцидент произошел в Анжеро-Судженске 12 ноября.

Как уточнил автор видео, люди в форме являются сотрудниками исправительной колонии № 37, располагающейся в Яе. Они отмечали новое звание. Конфликт произошел с мужчиной, который попросил их вежливо разговаривать с продавцом. По словам очевидца,

«По факту размещения в сети Интернет видеозаписи с участием сотрудников ИК-37 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об ответственности должностных лиц», — прокомментировали в ГУ ФСИН Кузбасса.

Фото: https://vk.com/inc_kuzbass