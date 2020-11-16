На площади Советов в Кемерове начали устанавливать новогоднюю ель

Установку ели планируется завершить в течение двух — трёх недель.

16 ноября в Кемерове на площади Советов начали устанавливать новогоднюю ель. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, высота ели с основанием и макушкой составляет около 25 метров.

«Специалисты смонтируют ветки в 42 яруса. В ветки вплетены гирлянды синего, красного, белого цвета. С помощью специального программно-аппаратного комплекса ель может менять цветовую гамму и рисунок. Кроме того, конструкцию украсят 1800 елочных шаров», — пояснили в мэрии.

Отмечается, что установку главной новогодней красавицы города планируется завершить в течение двух — трёх недель.