Новокузнечанин пытался познакомиться с девушками с помощью кухонного ножа

Сдержать его пыл смогли только сотрудники Росгвардии.

В южной столице Кузбасса экипаж вневедомственной охраны задержал 39-летнего мужчину. С помощью кухонного ножа тот пытался завязать знакомство с девушками.

За помощью к стражам порядка обратились две соседки по комнате одного из городских общежитий.

«Девушки 19 лет и 21 года возвращались вечером домой, когда в подъезде к ним обратился один из жильцов. Нетрезвый мужчина предложил девушкам познакомиться, но те ему отказали. Тогда мужчина пошёл к себе в комнату, вернулся с ножом и продолжил в грубой форме предлагать знакомство. Девушки заперлись в своей комнате и, пока мужчина продолжал стучаться к ним в дверь, вызвали помощь», - сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Прибывшие по сигналу росгвардейцы задержали мужчину и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.