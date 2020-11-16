Новокузнечанка сожгла дом бывшей одноклассницы

Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В Новокузнецке возбуждено уголовное дело в 20-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в умышленном поджоге дома бывшей одноклассницы.

Ранее в отдел полиции «Левобережный» поступил сигнал о возгорании жилого дома в частном секторе. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что причиной возгорания стал поджог.

«По горячим следам была задержана подозреваемая, которой оказалась бывшая одноклассница хозяйки сгоревшего дома. Задержанная рассказала, что не ладила с пострадавшей ещё со школы, неприязненные отношения между женщинами сохранились и по её окончании. В отсутствие хозяйки она пришла к её дому, подожгла его, а затем начала кричать о пожаре и звать на помощь», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В результате пожара дом сгорел полностью, сумма ущерба составила 350 000 рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Жительнице Кузбасса грозит до пяти лет лишения свободы.