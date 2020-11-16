Новокузнечанка сожгла дом бывшей одноклассницы

Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
В Новокузнецке возбуждено уголовное дело в 20-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в умышленном поджоге дома бывшей одноклассницы.
Ранее в отдел полиции «Левобережный» поступил сигнал о возгорании жилого дома в частном секторе. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что причиной возгорания стал поджог.
«По горячим следам была задержана подозреваемая, которой оказалась бывшая одноклассница хозяйки сгоревшего дома. Задержанная рассказала, что не ладила с пострадавшей ещё со школы, неприязненные отношения между женщинами сохранились и по её окончании. В отсутствие хозяйки она пришла к её дому, подожгла его, а затем начала кричать о пожаре и звать на помощь», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.
В результате пожара дом сгорел полностью, сумма ущерба составила 350 000 рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Жительнице Кузбасса грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы