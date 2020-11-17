Житель Белова до смерти избил незнакомца и отнёс тело в подъезд

Оба в момент случившегося были пьяны.

20-летнему жителю Беловского городского округа предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В октябре вместе с приятелем он избил прохожего, который от полученных травм скончался.

«Утром 18 октября в подъезде одного из домов было обнаружено тело 44-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Проведённая судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в преступлении был задержан», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Задержанный рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения вместе с приятелем вечером шёл по одной из городских улиц. Навстречу им попался такой же нетрезвый прохожий, с которым у приятеля завязалась словесная перепалка. Мужчина решил вмешаться в ссору и избил прохожего до потери сознания. Вместе с приятелем они отнесли избитого в ближайший подъезд, чтобы мужчина не замёрз, а наутро жильцы обнаружили тело.

На время следствия задержанного заключили под стражу. В настоящее время выясняются все обстоятельства совершённого преступления.