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Появилось новое видео конфликта сотрудников ИК-37 с посетителем магазина

17 ноября 2020 в 10:12

Резонансный инцидент произошёл в одном из магазинов Анжеро-Судженска на минувшей неделе.

В соцсетях появилось видео продолжения конфликта в пивном магазине Анжеро-Судженска. Об этом пишет Газета Кемерова.

Как напоминает интернет-издание, резонансный инцидент произошёл в одном из магазинов Анжеро-Судженска на минувшей неделе. По словам очевидцев, мужчины в форме нецензурно бранились и грубили продавщице. Посетитель и по совместительству муж женщины за прилавком попросил их «разговаривать нормально», в результате чего стал объектом нападения: его вывели на улицу и несколько раз ударили. По словам всё тех же очевидцев, мужчины в форме — сотрудники яйской ИК-37, один из участников конфликта является начальником колонии.

На новом видео видно, как мужчины в форме сотрудников ГУФСИН грубо выталкивают сделавшего им замечание посетителя на улицу.

В настоящее время Главное Управление ФСИН России по Кемеровской области проводит по данному факту служебную проверку, начал свою проверку и Следственный комитет.

 

Кадр: vk.com/inc_kuzbass


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