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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 17 ноября

17 ноября 2020 в 11:49

Скончались четыре человека.

По данным на утро 17 ноября в Кемеровской области выявили 182 новых случая заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 45, Кемерово — 44, Белово — 17, Прокопьевск — 11, Мыски — 9, Междуреченск — 8, Ленинск-Кузнецкий — 7, Осинники — 6, Кемеровский муниципальный округ — 5, Калтан — 4, Беловский район — 4, Анжеро-Судженск — 3, Ижморский муниципальный округ — 3, Полысаево — 3, Новокузнецкий район — 3, Топкинский муниципальный округ — 3, Берёзовский — 2, Киселёвск — 2, по одному заболевшему — Промышленновский и Тяжинский муниципальные округа, Таштагольский район», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались четыре пациента. 

У мужчины 1948 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии почек, гипертонической болезни, гепатита. У женщины 1953 года рождения из Мысков развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета 2 типа. У мужчины 1975 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения 1 степени. У мужчины 1948 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 18 663 случая коронавируса: 3 417 человек получают медицинскую помощь, 14 924 выздоровели, 322 скончались.


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