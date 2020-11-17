В Кемерове объявили режим «чёрного неба»

С первыми морозами.

Власти Кузбасса опубликовали предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей в атмосфере областного центра. Согласно документу, режим «чёрного неба» продлится до 18 ноября.

«В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности с 17:00 17 ноября до 18:00 18 ноября», — говорится в сообщении правительства региона.

Напомним, во вторник, 17 ноября, в город пришли первые морозы. Ощутимое понижение температуры воздуха синоптики обещают в течение всей недели.