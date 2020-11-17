В Кемерове перестала ходить маршрутка №17т

Власти объяснили, почему отменили популярный рейс.

В столице Кузбасса перестала ходить маршрутка №17т. Вопрос о том, почему отменен востребованный рейс, горожане адресовали властям.

Как пояснили в администрации, теперь ходит только автобус № 17.

«Схемы движения маршрутов № 17 «ПАТП № 3 — пос. Казачий» и № 17т «ПАТП № 3 — пос. Казачий» полностью совпадают. Анализ работы маршрута № 17т за последние три месяца (август, сентябрь, октябрь) показал, что процент выполнения рейсов на маршруте составлял от 54 до 59%. Поэтому, со 2 ноября 2020 года для работы по маршруту № 17 «ПАТП № 3 — пос. Казачий» ежедневно было добавлено два автобуса и введено новое расписание», — пояснили в мэрии.

Отмечается, что в будни по маршруту № 17 ходит пять автобусов, а в выходные — четыре. Поэтому работу маршруток № 17т специалисты посчитали нецелесообразной.

Обновлённое расписание автобуса можно посмотреть на сайте УЕЗТУ.