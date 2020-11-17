Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове перестала ходить маршрутка №17т

В Кемерове перестала ходить маршрутка №17т

17 ноября 2020 в 13:46

Власти объяснили, почему отменили популярный рейс.

В столице Кузбасса перестала ходить маршрутка №17т. Вопрос о том, почему отменен востребованный рейс, горожане адресовали властям.

Как пояснили в администрации, теперь ходит только автобус № 17.

«Схемы движения маршрутов № 17 «ПАТП № 3 — пос. Казачий» и № 17т «ПАТП № 3 — пос. Казачий» полностью совпадают. Анализ работы маршрута № 17т за последние три месяца (август, сентябрь, октябрь) показал, что процент выполнения рейсов на маршруте составлял от 54 до 59%. Поэтому, со 2 ноября 2020 года для работы по маршруту № 17 «ПАТП № 3 — пос. Казачий» ежедневно было добавлено два автобуса и введено новое расписание», — пояснили в мэрии.

Отмечается, что в будни по маршруту № 17 ходит пять автобусов, а в выходные — четыре. Поэтому работу маршруток № 17т специалисты посчитали нецелесообразной.

Обновлённое расписание автобуса можно посмотреть на сайте УЕЗТУ.


Читайте также

Content unnamed
В Кемерове объявили режим «чёрного неба»
Content
В Кемерове на Притомском проспекте начали строить школу за 1 миллиард
Content 0e4fcfe248284ef1a4ca86dd9970734c
Кузбассовец предложил девушке сняться в порно и лишил ее миллиона рублей
Content 336aa6a0 28a9 11eb 9222 bde00236b475
В Кемерове начали заливать открытые катки на стадионах и во дворах

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?