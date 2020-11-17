В Кемерове на Притомском проспекте начали строить школу за 1 миллиард

Забита первая свая.

В кемеровском микрорайоне 15А на Притомском проспекте начато строительство новой школы на 1050 учеников. Как сообщили в мэрии Кемерова, забита первая свая на строительной площадке.

Проект новой четырёхэтажной школы повторяет уже построенные аналогичные объекты в Лесной Поляне и Рудничном районе города. На первом этаже школы разместятся начальные классы: учебные классы, группы продлённого дня, игровые и даже спальные комнаты. Также в школе будет несколько спортивных залов, мастерские, библиотека с информационным центром, хореографические залы, лаборатории для физики, химии и астрономии. В цоколе планируется организовать спортивный тир.

«Микрорайон 15А в Кемерове активно застраивается, здесь живет много молодых семей с детьми. Пока ребята ходят в школы соседнего района, но из-за большого количества учеников занятия там проходят в две смены. К тому же добираться до этих школ не всегда удобно. Новое учебное заведение, в котором смогут учиться более тысячи детей, решит эти проблемы», — отметил губернатор Сергей Цивилёв.

На строительные работы планируется направить более 1 миллиарда рублей средств федерального бюджета. Еще 215,3 млн рублей выделит региональный бюджет. Объект будет сдан в декабре 2021 года.

Фото: ako.ru