Кузбассовец предложил девушке сняться в порно и лишил ее миллиона рублей

Жертвой стала жительница Ижевска.

24-летняя жительница Ижевска стала жертвой мошенника из Анжеро-Судженска. Обманным путём он похитил у неё около 1 миллиона рублей.

Девушка обратилась в полицию в октябре 2019 года.

«Как выяснилось, в мае того же года 32-летний мужчина опубликовал в соцсети с фейковой страницы объявление о трудоустройстве девушек в качестве актрис для съёмок фильмов категории «18+». Жительница Ижевска связалась с ним через какое-то время и сообщила о желании получить работу», - рассказали в ГУ МВД Кузбасса.

Мошенник пообещал горожанке трудоустройство и в течение полугода, гарантируя в будущем крупный заработок, обещая жениться и используя другие предлоги, убеждал собеседницу перечислять на его счёт денежные средства. Например, одним из поводов стал звонок, на который не ответила девушка, после чего аферист сообщил, будто из-за этого сорвался её вылет в Кемерово на кастинг, и она должна выплатить штраф.

«В результате девушка сделала 127 переводов на сумму 995 000 рублей. Деньги она занимала у знакомого под предлогом оплаты лечения матери и брала кредит в МФО. Когда она поняла, что это всё обман, она обратилась в полицию», - уточнили в ведомстве.

В ходе розыска полиция задержала 32-летнего мужчину. Он признал вину и выплатит девушке 10 000 рублей в счёт возмещения ущерба. Сейчас дело направлено в суд.