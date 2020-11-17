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В Кемерове начали заливать открытые катки на стадионах и во дворах

17 ноября 2020 в 16:35

Об этом рассказал мэр города.

Этой зимой в столице Кузбасса будет организовано 47 площадок для любителей зимних видов спорта. Об этом сообщил глава города Илья Середюк.

Так, уже начали заливать открытые катки на стадионе «Шахтёр» в Рудничном районе и рядом с клубом «Восход» на улице Свободы в Заводском районе.

«Для любителей активного отдыха зимой во всех районах города будет организовано 47 спортивных площадок — 17 ледовых площадок, 9 хоккейных коробок и 8 зимних спортплощадок, а также пункты проката спортивного инвентаря. Подготовка площадок уже ведется», — рассказал градоначальник в соцсетях.

А вот для любителей лыж будут подготовлены трассы в Парке Победы, Комсомольском парке, Кузбасском парке, парке «Берёзовая роща», на бульваре Строителей рядом с кадетским училищем.


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