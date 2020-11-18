В Кузбассе появилось новое образовательное учреждение

На базе старого.

В Кемеровской области появилось новое образовательное учреждение. Соответствующий документ за подписью губернатора опубликован в электронном бюллетене правительства.

Он создан н базе Кемеровского педагогического колледжа. Согласно новому распоряжению, государственное учреждение меняет и название, и тип.

«Создать государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский педагогический колледж» путём изменения типа существующего Государственного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский педагогический колледж». Сохранить для автономного учреждения основные цели деятельности и существующую штатную численность», — говорится в документе.

Учредителем автономного учреждения выступит министерство образования и науки Кузбасса. Оно же должно будет сформировать задание на оказание государственных услуг, вмести изменения в устав колледжа и принять решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения.