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В Кузбассе появилось новое образовательное учреждение

18 ноября 2020 в 09:44

На базе старого.

В Кемеровской области появилось новое образовательное учреждение. Соответствующий документ за подписью губернатора опубликован в электронном бюллетене правительства.

Он создан н базе Кемеровского педагогического колледжа. Согласно новому распоряжению, государственное учреждение меняет и название, и тип.

«Создать государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский педагогический колледж» путём изменения типа существующего Государственного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский педагогический колледж». Сохранить для автономного учреждения основные цели деятельности и существующую штатную численность», — говорится в документе.

Учредителем автономного учреждения выступит министерство образования и науки Кузбасса. Оно же должно будет сформировать задание на оказание государственных услуг, вмести изменения в устав колледжа и принять решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения.


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