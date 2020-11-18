Житель Кузбасса пытался продать гранату

Его обезвредили силовики.

В Топках местный житель сообщил в полицию о том, что малознакомый мужчина пытался продать ему гранату за три тысячи рублей. О местоположении торговца оружием очевидец сообщил властям.

Для проверки информации росгвардейцы отправились на указанный адрес, где на улице обнаружили подходящего под описание прохожего.

«Мужчина при виде патрульного автомобиля попытался скрыться, но был задержан. Им оказался ранее судимый кражу и незаконный оборот наркотиков 31-летний горожанин. При досмотре оказалось, что мужчина носил при себе муляж. Задержанный признался, что хотел таким образом подзаработать, выдав муляж за настоящий боеприпас», – сообщили в пресс-службе областной Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали горожанина в полицию.

В ведомстве напомнили, что горожане могут добровольно сдать в местный отдел хранящиеся у них огнестрельное оружие и боеприпасы. В таком случае добровольцев ожидает освобождение от ответственности и вознаграждение. Отдельно отмечено, что приносить взрывчатые вещества в полицию самостоятельно ни в коем случае нельзя – необходимо сообщить о своём намеренье по телефону и дождаться приезда сотрудников.

Фото: пресс-служба Росгвардии Кузбасса.